Конфликты и законы

​Сенатори США підняли питання корупції та реформ на зустрічі з українськими...

Група американських сенаторів - Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар - у розмові з українськими лідерами у Києві торкнулися питання корупції. Про це, за підсумками візиту в Україну, розповіла «Голосу Америки» сенатор-демократ Емі Клобучар. «Так, ми говорили про це. Ми говорили, що реформи проходять нелегко, що має робитися більше, ми сказали їм... Подробнее