Конфликты и законы

16.01.2017 13:47Информационная диверсия: зачем вам война?
16.01.2017 11:15В Ірані за два дні страчені 20 чоловік
16.01.2017 13:47Информационная диверсия: зачем вам война?
16.01.2017 11:15В Ірані за два дні страчені 20 чоловік
Директор ЦРУ Джон Бреннан, який у лічені дні завершує своє перебування на посаді, в інтерв’ю каналу «Fox News» в неділю порадив Дональду Трампу не звільняти росію від відповідальності за її дії та слідкувати за тим, що він (Трамп) говорить, повідомляє «Голос Америки». Подробнее
У п'ятницю генпрокурор Юрій Луценко провів двосторонні консультації з Генпрокурором Латвії Калнмейерсом і керівництвом місцевого Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (KNAB). Про це повідомили в прес-службі ГПУ, передає УНІАН. Сторони домовилися про сприяння латвійських колег в розслідуванні кримінальних справ проти українських екс-чиновників і повернення незаконно придбаних активів. Подробнее
За останні два дні в Ірані за торгівлю наркотиками, грабіж і вбивства страчені 20 чоловік, повідомляє турецьке інформагентство «Анадолу» з посиланням на правозахисну організацію Herana. 14 січня в тюрмі Реджаішехр міста Кередж були приведені у виконання смертні вироки стосовно 16 осіб, визнаних винними у збройному пограбуванні і вбивствах. Подробнее
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Правила пристойності та святковий період потребували певної паузи. Але не висловитися на тему актуальних «миротворчих ініціатив» було би неправильно. Загалом експертна дискусія - це завжди добре. Особливо якщо чесно, глибоко, без ярликів і неспровокованих образ. Так у нас не завжди виходить. Але не все також варто обговорювати публічно. Зокрема, викликає сумнів доцільність публічної дискусії про межі компромісу з російською федерацією.
Из президентской администрации постоянно доноситься вой относительно того, что выборов в стране – не будет, а власть – сильна, как никогда. То, что власти в стране нет, что вовсю гуляет криминал, а страной заправляют воры, усевшиеся на потоки, ни для кого не секрет. И как бы часто в телевизоре со своими поздравлениями не появлялись Гройсман и Порошенко, со стороны это выглядит, как если бы к народу смерть являлась, типа: здравствуйте, поздравляю.
Порошенко и вся разношерстная депутатско-министерская компания, сплотившаяся вокруг идеи удержания власти любой ценой, исчерпали все возможные аргументы, позволяющие объяснить народу, почему надо терпеть их дальше. Рассказы о том, что они еще не завершили 60 реформ, помпезно объявленных Петром Порошенко в сентябре 2014-го, ничего, кроме возгласов «Слава Богу!», не вызывают.
Завтра украинские военные наблюдатели отправляются в самое логово агрессора. В россию. В Ростовскую область. Осматривать военные объекты. Как раз рядом с участком границы,...
11 січня на засіданні Уряду Гройсман заявив: «Я не збираюся утримувати службу зайнятості, я не збираюся утримувати безробітних!». Гройсман також пообіцяв найближчим часом завершити роботу над формуванням підходів і перейти до практичних змін у цій сфері, розпочавши з презентації відповідних ідей Кабміну... Ці заяви свідчать про повне невігластво очільника Уряду та профільного міністра, який повинен готувати йому матеріали, оскільки:
Українські реалії наразі дуже нагадують задзеркалля: влада, що прийшла на крові героїв Небесної Сотні, на обіцянках євроінтеграції та європейських цінностей, наразі провадить політику не лише відступу від цих обіцянок, а ще й відверто показує європейським партнерам, що методи влади Януковича вже від нинішніх чільників повинні не лише не викликати здивування та жаху, а навіть сприйматись. А те, що ті ж самі голландці через голландські ЗМІ чудово обізнані, що з такою владою в Україні та її тактикою не можна погоджуватись на євроінтеграцію України, українцям не говорять. Лише осуджують «поганих» голландців, які виступають проти, аби влада корупціонерів і відвертих порушників прав людини отримала відкриті двері до Європи. Ба більше: наразі можливий не лише міжнародний резонанс, викликаний діями українських правоохоронців, а ще й міжнародний скандал, адже після публікації Міхіль Дрібергена в одному з найпопулярніших видань Голландії blendle в газеті «Trouw» про те, що українська правоохоронна система використовує кримінальний кодекс заради залякування та переслідування тих, хто не на словах вирішив обрати європейський вектор для України, що йде в розріз з реальними планами осіб, які керують в Україні. І справа Наталії Ван Доверен, яка 2015 року в інтерв’ю голландському виданню «Trouw» відверто розповідала про корупційну систему в медицині, може стати не менш резонансною, аніж «справа Тимошенко». І якщо «справа Тимошенко» стала одним з цвяхів у труну іміджу Януковича, то скандал з Наталією Ван Доверен перетвориться на осиновий кілок вже для нинішньої системи, яка так і не усвідомила, що європейці не будуть терпіти, аби їм замилювали очі.
Екс-прем'єр-міністру Миколі Азарову відмовили у перегляді рішень двох судів і постанови колегії суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ за його позовом до Служби безпеки і екс-радника екс-глави СБУ Маркіяну Лубківському. Про це повідомив сам Лубківський на своїй сторінці в Facebook.
За фактом інциденту із застосуванням автоматичної зброї, який стався у м. Олевську у неділю, 16 січня 2017 року, та призвів до загибелі людини, розпочато кримінальне...
У Кременчузі поліцейські Глобинського відділу поліції спільно з правоохоронцями Кременчука затримали автомобіль AUDI під керуванням 33-річного чоловіка. Затриманий раніше потрапляв в поле зору правоохоронців Кременчука за реалізацію наркотичних речовин, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
13 січня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ передбачає, з-поміж іншого, доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК, повідомляє прес-служба НАБУ.
Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України направлено до суду обвинувальний акт стосовно слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві, яка 16.11.2016 була затримана на хабарі у 8000 дол. США.
Установлено, що у 2004 році екс-голова Обухівської РДА надав товариству з обмеженою відповідальністю в оренду на 49 років два острови загальною площею...
Шапіто-судилище над обвинувачуваними в захисті чинної Конституції на акціях протесту 31 серпня 2015 року триває. Сьогодні (недарма, що в п'ятницю 13-го) відбулися дві знакові події. По-перше, на четвертому місяці судового процесу таки відбулося так зване підготовче засідання, яке раніше переносилося з різних причин. По-друге, голова Подільського райсуду Києва Бородій, який весь цей час успішно видавав себе за об'єктивного та неупередженого служителя Феміди, нарешті, відкрив своє справжнє обличчя, а, точніше сказати, рило.
У результаті словесного конфлікту зловмисник побив незнайомця. Чоловік від нанесених травм помер у лікарні. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, подія трапилась у Дніпровському районі столиці. Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у приміщенні магазину, почав конфліктувати з незнайомцем. Після цього сп’янілий киянин накинувся на чоловіка із кулаками, який у результаті, втративши свідомість, впав. Коли ж він прийшов до тями, зловмисник знову наніс йому удар в голову, від чого той знову знепритомнів. Згодом від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
Колегія суддів Оболонського райсуду столиці підтримала принципову позицію Київської місцевої прокуратури №5 та оголосила обвинувальний вирок 49-річному чоловіку, котрий майже рік вчиняв насильницькі дії щодо власної 10-річної доньки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передають «Конфлікти і закони».
Подія сталася біля залізничного вокзалу. Потерпіла поспішала до аеропорту і не помітила, коли залишилася без грошей і телефону. Після проведених слідчих дій правоохоронці повернули цінності...
Подія сталася у Дніпровському районі Києва. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва. Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження.
Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 здійснено демонтаж нелегального автогазозаправного комплексу, розташованого на вул. С. Сосніних у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передають «Конфлікти і закони».
Двох чоловіків, які під виглядом колядників зайшли до квартири та скоїли крадіжку, впіймали невдовзі після вчинення злочину. У зловмисників вилучили речові докази. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, у ході комплексного відпрацювання території району в поле зору правоохоронців потрапили двоє молодиків із жіночою сумкою. Пояснити поліцейським її походження товариші не змогли. До того ж, в одного чоловіка, при поверхневому огляді, працівники поліції знайшли та вилучили один грам амфетаміну.
В Крыму представители УПЦ МП освятили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Наверное, после такого «освящения» поражающая способность ракет увеличится. Гундяев одобряет....
«В Севастополе военные оккупанты ночью опечатали помещения общежития бывшей Украинской банковской академии с находящимися внутри людьми! В 2014 году после аннексии академия была вынуждена прекратить свою работу. В течение двух лет преподавателей пытаются выселить через «суд». В декабре 2016 года оккупанты поставили в общежитиях полицайскую охрану и устроили «строгий режим». Попытки выселить жильцов на улицу продолжаются», - пишет КРЫМский бандеровец.
«Июнь 2016 года: «Аксенов отменил ямочный ремонт в Крыму». Январь 2017 года: «Симферопольские улицы отремонтируют ямочно». Тот момент, когда Гоблин вышел и увидел, что снег тает вместе с новым асфальтом. Видимо, Гоблина так впечатлила эта картина, что сегодня он заявил, что ямочный ремонт в Крыму будет проводиться еще лет 10.
«Ночью в Ялте расклеили листовки с фотографиями Аксенова и Константинова и надписью: «Дайте жить крымчанам. Ворам — тюрьма. Народное движение Крыма». Ватники перешли в «агрессивное» наступление», - пишет в своем блоге «Новости Крымнаша» КРЫМский бандеровец.
Ситуація в зоні АТО: за минулу добу загалом відбулося 60 обстрілів позицій ЗСУ. Одного нашого військового було поранено