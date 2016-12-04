Конфликты и законы

mogno vse
​А де ж карні справи, пане Гройсман?

​А де ж карні справи,...

(або роздуми про те, коли врешті влада зупинить астрономічне зростання тарифів і повернеться обличчям до втомленого народу) Для українців, і особливо мешканців Києва, жовтень і листопад 2016 року запам’ятаються не тільки снігопадами, морозом і нерозчищеними від снігу та криги вулицями та прибудинковими територіями. Завищені тарифи за теплопостачання від енергетичних компаній, і особливо «Київенерго», приголомшили всіх до відчаю. Чого ж бідолашним чекати надалі? А прем’єр-міністр України В. Гройсман проблему про баснословні платіжки порушив навіть на засіданні Уряду. У різкій полеміці з міністрами, пан Гройсман попередив постачальників комунальних послуг припинити зловживання, інакше будуть чималі штрафи, а можливо, й карні справи. На жаль, поки не видно і не чути, коли ж будуть обіцяні людям перерахунки за неправильне нарахування тепла?

Последние новости

26.01.2017 12:11

​А де ж карні справи, пане Гройсман?

26.01.2017 10:38

​россия в юридическом порядке признана спонсором международного терроризма

26.01.2017 09:25

​Журналісту Укрінформу Роману Сущенко продовжили арешт ще на три місяці

26.01.2017 09:00

​Ситуація в зоні АТО: за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів позицій ЗСУ. Одного нашого військового поранено та двох травмовано

25.01.2017 22:21

​Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді. Місто бере в руки вила

25.01.2017 21:00

​Ситуація в зоні АТО: окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Поранено одного нашого військового

25.01.2017 20:50

​Коментар МЗС України щодо резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні»

25.01.2017 20:33

​У США вважають: арешт фсб співробітника «Лабораторії Касперського» пов'язаний із доповіддю розвідки США про втручання росії

25.01.2017 20:01

​Авіація Асада завдала удару по Східній Гуті: 5 поранених

Новости дня

Дела всемирные

​россия в юридическом порядке признана спонсором международного терроризма

​россия в юридическом порядке признана спонсором международного терроризма

Об этом пишет на своей странице Фейсбук Alexandr Kushnar: «Впервые в истории россия в юридическом порядке признана спонсором международного терроризма. Изюминка истории в том, что истцом по делу был контролируемый государством «Алмаз-Антей». Попытка доказать неправомерность санкций обернулась против... Подробнее

Украина - ЕС

​Коментар МЗС України щодо резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних...

​Коментар МЗС України щодо резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні»

У контексті результатів розгляду та ухвалення Резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні» відзначаємо незмінну підтримку Асамблеєю нашої держави та позитивну оцінку нею процесу реалізації в Україні амбітної програми реформ, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Подробнее

За рубежом

​Авіація Асада завдала удару по Східній Гуті: 5...

​Авіація Асада завдала удару по Східній Гуті: 5 поранених

Незважаючи на дію режиму припинення вогню, сили режиму Башара Асада продовжують атаки на райони Сирії, підконтрольні збройній опозиції. Черговому удару авіації піддався район Арбін в Східній Гуті, поранені п'ять мирних жителів. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство... Подробнее

Политика

​Насправді Україні не варто поспішати з контактами на найвищому рівні зі США

​Насправді Україні не варто поспішати з контактами на найвищому рівні зі США
Подробнее

Це той випадок, коли поспішиш - людей насмішиш. Потрібно дати час і нашому послу в Вашингтоні, і найнятим лобістам роздивитися, розібратися - що і як відбуватиметься нині в Білому...

  • ​Загадка фабрики «Рошен»

    Кто, на самом деле, закрывает фабрику «Рошен» в Липецке? Если это делает путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по легализации сепаратистского Лунгадона. путин хорошо помнит эту тайную сделку, когда Порошенко легкомысленно пообещал ему выполнить их общий план по Лунгадону. И сейчас путин уверен, что Порошенко способен заставить украинское общество принять позорные минские соглашения, пока президентская администрация Трампа еще не выработала план позитивной проукраинской политики.

  • ​Информационная диверсия: зачем вам война?

    После всех скандалов, взбудораживших Америку, вскрытых консервов кгб, заявлений известных персон США о том, что они убеждены, что информация о причастности россии к хакерским атакам – правдива, и утверждения граждан, вроде конгрессмена Джона Льюиса, что они не считают Трампа законным президентом, поскольку россия помогала ему победить на выборах, становится понятным, что раз кгб так далеко запустило свои щупальца в страны, где демократия – не пустой звук, то что говорить об Украине, где каждый третий политик – завербованный агент кгб, а многие журналисты, за вознаграждение или грант, готовы представлять интересы россии.

  • ​Про миротворчі ініціативи, мир та війну

    Правила пристойності та святковий період потребували певної паузи. Але не висловитися на тему актуальних «миротворчих ініціатив» було би неправильно. Загалом експертна дискусія - це завжди добре. Особливо якщо чесно, глибоко, без ярликів і неспровокованих образ. Так у нас не завжди виходить. Але не все також варто обговорювати публічно. Зокрема, викликає сумнів доцільність публічної дискусії про межі компромісу з російською федерацією.

Украина

​А де ж карні справи, пане Гройсман?

​А де ж карні справи, пане Гройсман?
Подробнее

(або роздуми про те, коли врешті влада зупинить астрономічне зростання тарифів і повернеться обличчям до втомленого народу) Для українців, і особливо мешканців Києва, жовтень і листопад...

  • ​Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді. Місто бере в руки вила

    Кілька днів тому зателефонував із Крижополя, що на Вінниччині, поет Микола Завальний. Стривожений, зі смутком у голосі. - У нас, - казав приятель, - таке відбувається, їй-право, уже на межі Коліївщини. Народ настільки зненавидів ті реформи, які нібито здійснює влада, словами важко передати навіть і мені… Насправді, це щось подібне до спланованого винищення українців. Ледве стримую людей, бо я тут обраний головою громадської ради. Люд стихійно уже декілька разів намагався перекрити залізницю, я ледве відмовив. Це ж сполучення Півдня держави, насамперед Одеси, з зовнішнім світом.

  • ​Батько загиблого: «В Княжичах поліцейські грабували будинок, а потім прибрали свідків»

    Сьогодні на засідання комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією Київської облради був запрошений прокурор Київської області для того, щоб доповісти про хід розслідування подій у Княжичах 4 грудня 2016 року.

  • ​Миллиарды, собранные с населения за газ, пошли на финансовые схемы

    По моей информации, долг «Нефтегаза» перед «Укргаздобычей» составляет 18 млрд грн. Поясняю - Гройсман и Коболев радикально подняли цену на газ, якобы для инвестирования в собственную добычу. Продает газ «Нефтегаз», который ничего не производит и не добывает. А только собирает деньги и занимается финансовыми операциями. В результате с населения собрали миллиарды, которые не пошли на добычу. А пошли на финансовые схемы «Нефтегаза».

Правовой акцент

​Найвищою цінністю в Україні є інтереси Ахметова та його банку?

​Найвищою цінністю в Україні є інтереси Ахметова та його банку?
Подробнее

Шановне паство, прошу хвилинку Вашої уваги. На днях зіштовхнувся із дивним юридичним нонсенсом, який суперечить закону та здоровому глузду: Юридична особа ПрАТ...

  • ​Затриманим у справі завдання збитків ДПЗКУ повідомлено про підозру

    Трьом особам, причетним до завдання збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у розмірі понад 60 млн доларів США (понад 1,6 млрд грн), й затриманим детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 24-25 січня, повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

  • ​На Харківщині СБУ виявила арсенал боєприпасів та російську форму у радника голови райради

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Національною поліцією виявили у радника голови однієї з районних рад на Харківщині арсенал боєприпасів та російську військову форму. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

  • ​Розпочато процедуру заочного засудження організатора масових заворушень у Донецьку в березні 2014 року

    Генеральною прокуратурою України погоджено клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) громадянина України - лідера так званого «Народного ополчення Донбасу» та так званого «Народного губернатора Донеччини», який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (публічні заклики до зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).

Судебные хроники

​Журналісту Укрінформу Роману Сущенко продовжили арешт ще на три місяці

​Журналісту Укрінформу Роману Сущенко продовжили арешт ще на три місяці
Подробнее

лефортовський районний суд москви продовжив арешт незаконно затриманому в рф журналісту Укрінформу Роману Сущенку ще на три місяці. Про це...

Киевские новости

​У Києві затримали зловмисників, які протягом години пограбували двох чоловіків

​У Києві затримали зловмисників, які протягом години пограбували двох чоловіків
Подробнее

Застосувавши насильство, вони напали на перехожих та відібрали мобільний телефон, годинник і гаманець. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, на місця злочинів невідкладно виїхали...

  • ​У Києві оперативники затримали зловмисника за зґвалтування 8-річного хлопчика

    Подія трапилася в Подільському районі столиці. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив малолітнього хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього та почав розмову на непристойні теми. Приїхавши на зупинку, чоловік направився за малолітнім до його будинку та зайшов із ним до парадного.

  • ​Столичні поліцейські затримали двох грабіжників

    Раніше судимі зловмисники побили чоловіка та відібрали у нього телефон, банківські картки та обручку. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 45-річний місцевий мешканець та повідомив, що біля станції метро «Дорогожичі» його побили і пограбували невідомі.

  • ​У столиці поліцейські впіймали групу крадіїв ліфтового обладнання

    Оперативники столичного главку спільно з працівниками районного управління поліції затримали трьох молодиків із валізою, в якій вони несли щойно викрадені ліфтові котушки. Розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Война в крыму

​Щойно в Сімферополі затриманий адвокат Полозов

​Щойно в Сімферополі затриманий адвокат Полозов
Подробнее

Сьогодні вдень в Сімферополі затриманий адвокат Микола Полозов, який захищає у суді інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це...

  • ​Крымчанина Владимира Балуха в симферопольском СИЗО оккупанты подвергают пыткам

    Украинский активист Владимир Балух, который в настоящее время находится в СИЗО Симферополя, подвергается давлению. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы, передают «События Крыма». По информации правозащитников, вчера, 23 января, адвокату Балуха удалось встретиться на судебном заседании со своим подзащитным. Адвокат сообщил, что на лице Балуха видны следы физического воздействия.

  • ​В Крыму появилось две Алушты, одна - вместо Ялты

    «Трассу «Таврида» обещают начать строить в феврале. Срок годности одна зима? Зато у проектировщиков трассы на карте Крыма появилось две Алушты — вторая Алушта вместо Ялты. Я уже в предвкушении», - пишет КРЫМский бандеровец. О строительстве трассы «Таврида» сообщил на своей странице в Фейсбуке подконтрольный кремлю депутат так называемого крымского парламента Леонид Бабашов, который и опубликовал эту карту-схему строительства трассы с двумя Алуштами.

  • ​Крым. Борьба за свободу от российских оккупантов продолжается

    «20 января 1991 года на общекрымском референдуме 93,26% жителей Крыма проголосовали за автономию в составе Украины! Никто не вводил войска, никто не отключал телевизионные каналы, никто не пропагандировал ложь про фашизм и ущемления, никто не пытал и не убивал. Люди сделали осознанный свободный выбор без дул автоматов.

Гороскопи

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Народні прикмети
Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...
Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

Ситуація в зоні АТО: за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів позицій ЗСУ. Одного нашого військового поранено та двох травмовано

подробнее

Популярное

Конфликты и законы
Опрос
Чем закончится коррупционный скандал с записями Онищенко?

pp

Дела всемирные

Правовой акцент

Судебные хроники

Резонансные вердикты

Известные ответчики

Знаменитые истцы

Интернет-конфликты

Популярные темы

Конфликты и законы © 2008-2017.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.