Конфликты и законы

​Міжнародний суд в Гаазі призначив дату розгляду позову України проти росії

Міжнародний суд ООН в Гаазі розгляне позов України проти росії з 6 по 9 березня. Така інформація випливає з опублікованого анонсу на сайті МС. У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона, на наступний день - рф. 8-9 березня той же порядок, повідомляє antiraid.com.ua. Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо росії про порушення міжнародних... Подробнее