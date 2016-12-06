Конфликты и законы

21.01.2017 13:32Крым. Борьба за свободу от российских оккупантов продолжается
21.01.2017 13:05Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі януковича
21.01.2017 12:12У Києві застрелили адвоката
21.01.2017 13:32Крым. Борьба за свободу от российских оккупантов продолжается
21.01.2017 13:05Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі януковича
21.01.2017 12:12У Києві застрелили адвоката
Мітинг розпочався о 10 годині ранку за місцевим часом за участю таких зірок, як співачки Кеті Перрі і Шер, зірка серіалу «Ходячі мерці Данай Гуріра, індійська актриса Падма Лакшмі, латиноська актриса Америка Феррера, зірка кіно Скарлет Джогансон і відома феміністка Глорія Стайнем. Після мітингу учасники протесту планують йти до Білого дому, повідомляє «Голос Америки». Демонстрація... Подробнее
У вересні минулого року в аеропорту «Бориспіль» затримано громадянина Болгарії 1973 року народження, який розшукується правоохоронними органами Королівства Бельгії з метою притягнення до кримінальної відповідальності за участь у вчиненні організованою групою ряду незаконних заволодінь транспортними засобами. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Київської області. Подробнее
У прикордонному з Афганістаном місті Парачинар на північному заході Пакистану в результаті теракту на ринку загинули сім людей, більше 60 поранені. Представник МОЗ Пакистану Сабір Хусейн повідомив, що стан багатьох поранених оцінюється як важкий. Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибух, передає... Подробнее
Кто, на самом деле, закрывает фабрику «Рошен» в Липецке? Если это делает путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по...
После всех скандалов, взбудораживших Америку, вскрытых консервов кгб, заявлений известных персон США о том, что они убеждены, что информация о причастности россии к хакерским атакам – правдива, и утверждения граждан, вроде конгрессмена Джона Льюиса, что они не считают Трампа законным президентом, поскольку россия помогала ему победить на выборах, становится понятным, что раз кгб так далеко запустило свои щупальца в страны, где демократия – не пустой звук, то что говорить об Украине, где каждый третий политик – завербованный агент кгб, а многие журналисты, за вознаграждение или грант, готовы представлять интересы россии.
Правила пристойності та святковий період потребували певної паузи. Але не висловитися на тему актуальних «миротворчих ініціатив» було би неправильно. Загалом експертна дискусія - це завжди добре. Особливо якщо чесно, глибоко, без ярликів і неспровокованих образ. Так у нас не завжди виходить. Але не все також варто обговорювати публічно. Зокрема, викликає сумнів доцільність публічної дискусії про межі компромісу з російською федерацією.
Из президентской администрации постоянно доноситься вой относительно того, что выборов в стране – не будет, а власть – сильна, как никогда. То, что власти в стране нет, что вовсю гуляет криминал, а страной заправляют воры, усевшиеся на потоки, ни для кого не секрет. И как бы часто в телевизоре со своими поздравлениями не появлялись Гройсман и Порошенко, со стороны это выглядит, как если бы к народу смерть являлась, типа: здравствуйте, поздравляю.
Велике обурення викликало призначення на голову Нацполіції Черкаської області голови поліції Кривого Рогу Валерія Лютого, а також намагання призначити головою...
Після інтерв’ю Реви - не усне заперечення тут потрібне - а автоматна черга, вибух запалювальної суміші в того, хто нас закликає бути «чесними», «совісними» та «справедливими». Прошу поміркувати ось про що: загальний дохід - десь 4 тис. грн. (не чистими). Тепер рахуємо далі. Рева закликає: 1. платити БІЛЬШЕ пенсійні внески, але ще потрібно; 2. відраховувати медичну страховку; 3. платити комунальні платежі, які БІЛЬШЕ сукупного доходу сім’ї; 4. всілякі платежі у школу; де вчаться діти; 5. податки з власників автомобілів на дороги та ін.
Украинское общество агрессивно настроено на желание власти и олигархов о признании условий путина и никчемных минских соглашений. Власть, после попытки легализации ОРДЛО 31 августа 2015 года, слегка поубавила пыл, понимая, что общественное мнение категорически против сдачи национальных интересов страны. Но прошло с той даты еще полтора года войны, и вот олигархи начали подавать свой голос, а Пинчук озвучил то, что все время навязывал путин через Медведчука: признать аннексию Крыма и тогда, якобы, война на Донбассе окончиться. Следом за Пинчуком голос подал Тарута, а потом и Надежда Савченко, имеющая, якобы, свое мнение по этому вопросу, идентичное мнению путина и Медведчука.
Мудрый украинский нарид вот уже 15 лет не любит Юлию Владимировну. Вот уже 15 лет он согласен ради этой нелюбви терпеть гопника и шоблу порошенка (с которыми она, вот уже 15 лет, как борется, между прочим). Слава нации, слава Украине – героям, слава. И только украинскою, не дай боже, российской. И никаких одесситов, только одесци. Страшно представить, как по-фарионец будет одесситка. Но, это мелочёвка, по сравнению с борьбой за украинский язык.
У суботу, 21 січня 2017 року, Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм...
З’явились перші результати роботи відділу організації діяльності у сфері запобігання корупції прокуратури Закарпатської області з опрацювання та аналізу електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом участі громадян України в діяльності так званої «Генеральної прокуратури «ЛНР», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).
За клопотанням столичної прокуратури в рамках провадження за фактом розкрадання коштів приватного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» та доведення його до неплатоспроможності судом накладено арешт на торговельно-офісний комплекс, що розташований на площі Спортивній у м. Києві.
В п’ятницю, 20 січня 2017 року, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та...
Печерський районний суд Києва відмовив захисту екс-президента України віктора януковича у поверненні військовій прокуратурі клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента у державній зраді. Таке рішення ухвалила суддя Кристина Тарасюк, передає УНН.
За принципової позиції прокуратури Миколаївської області доведено вину 35-річного місцевого мешканця, який брав активну участь у терористичних організаціях «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою С. Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, а саме коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.
Подія трапилася вночі у Дніпровському районі столиці на вулиці Микільсько-Слобідська. У результаті отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва,...
Дорогие друзья! Надо срочно что-то решать с Киевэнерго. Так дальше продолжаться не может и не должно! Ведь всем понятно, что они нас обворовывают и обманывают. Некоторые из нас время от времени звонят им на горячую линию или пишут письма-претензии, но это не решает проблему глобально. Это не решает ее даже локально, увы. Ответы не являются ответами, а лишь отписками.
Чоловік у громадському транспорті викрав у дівчини гаманець та намагався втекти. Але вже через кілька хвилин опинився у кайданках. Розпочато кримінальне провадження. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, крадіжку помітили співробітники Управління карного розшуку столичного главку поліції під час комплексного відпрацювання Оболонського району. На очах у поліцейських зловмисник витягнув із сумки дівчини гаманець і вийшов на найближчій зупинці.
За двома різними адресами правоохоронці затримали трьох осіб, які скоїли крадіжки із помешкань киян. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва. На вулиці Кадетський Гай, коли злодій проник у квартиру, спрацювала встановлена сигналізація, тож поліція охорони вчасно прибула на місце події. Прихопивши пакет із краденими речами, чоловік намагався покинути приміщення через вікно. Помітивши правоохоронців, зловмисник кинув пакунок на підвіконні та спробував утекти, але його наздогнали та доставили до управління поліції.
«20 января 1991 года на общекрымском референдуме 93,26% жителей Крыма проголосовали за автономию в составе Украины! Никто не вводил войска, никто не...
«Российские террористы с Донбасса (Захарченко, Плотницкий и другие) продолжают крымский вояж. Для шабаша уже традиционно привлекли детей в военной форме и ряженных ублюдков. Много триколоров и другой символики террористических организаций. Позже террорист Плотницкий вручил Аксенову, Цекову и Козенко «почетные знаки» террористической организации «лнр», заявив, что они тоже «хотят домой — в русский мир», - пишет КРЫМский бандеровец.
«10 января в «Артек» приехала делегация оккупантов. После совещания 5 автобусов вооруженных орков двинулись с рейдами по квартирам и домам местных жителей. Несмотря на то, что у людей есть документы на жилье, руководство «Артека» считает их «посторонними, угрожающими безопасности детей» людьми. Жителям присылают письма, уведомляющие, что они возвели «самострой на чужой земле», приглашают на беседу в полицарию.
16 січня 2017 року Дарницький районний суд міста Києва виніс вирок підполковнику, колишньому заступнику начальника центру з медичної частини – начальнику медичної частини Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ «Судак» (дислокований с. Судак, АР Крим), який обвинувачується у державній зраді та дезертирстві (ч.1 ст.111 та ч.1 ст.408 КК України).
Ситуація в зоні АТО: більшість обстрілів окупанти сьогодні зосередили на Маріупольському напрямку. Загалом відбувся 21 обстріл