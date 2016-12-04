Конфликты и законы

​А де ж карні справи,...

(або роздуми про те, коли врешті влада зупинить астрономічне зростання тарифів і повернеться обличчям до втомленого народу) Для українців, і особливо мешканців Києва, жовтень і листопад 2016 року запам’ятаються не тільки снігопадами, морозом і нерозчищеними від снігу та криги вулицями та прибудинковими територіями. Завищені тарифи за теплопостачання від енергетичних компаній, і особливо «Київенерго», приголомшили всіх до відчаю. Чого ж бідолашним чекати надалі? А прем’єр-міністр України В. Гройсман проблему про баснословні платіжки порушив навіть на засіданні Уряду. У різкій полеміці з міністрами, пан Гройсман попередив постачальників комунальних послуг припинити зловживання, інакше будуть чималі штрафи, а можливо, й карні справи. На жаль, поки не видно і не чути, коли ж будуть обіцяні людям перерахунки за неправильне нарахування тепла?