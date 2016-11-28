Конфликты и законы

​Колишніх посадовців Обухівської РДА засуджено...

Установлено, що у 2004 році екс-голова Обухівської РДА надав товариству з обмеженою відповідальністю в оренду на 49 років два острови загальною площею понад 10 га за рахунок земель державної власності на території Української міської ради Обухівського району, які є землями водного фонду та рекреаційного призначення, повідомили «Конфліктам і законам» у прес-службі прокуратури Київської області.