Конфликты и законы

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​Freedom House доповіла про стан демократії, політичну свободу і права людини в Україні

​Freedom House доповіла про стан...

Організація Freedom House, яка випускає річні доповіді про стан свободи і прав людини у світі, оприлюднила також звіт про Україну, повідомляє «Голос Америки». У загальній частині звіту сказано, що Україна продовжує видужувати із стану, пов’язаного з усуненням від влади колишнього президента віктора януковича у 2014 році, а також кризи, пов’язаної з російською окупацією Криму та конфліктом на сході України. Однак неспроможність органів влади у боротьбі з корупцією на високому рівні підірвала популярність уряду і негативно вплинула на хід реформ у різних галузях.

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Ситуація в зоні АТО: загалом зафіксовано 36 обстрілів позицій ЗСУ. Двоє наших військових загинули, шестеро поранено

01.02.2017 18:28

​Freedom House доповіла про стан демократії, політичну свободу і права людини в Україні

01.02.2017 18:07

​Поліція Київщини застерігає водіїв: будьте максимально уважними на дорозі - туман

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​У столиці затримали двох чоловіків за підозрою у причетності до вбивства на Оболоні

Новости дня

Дела всемирные

​Freedom House доповіла про стан демократії, політичну свободу...

​Freedom House доповіла про стан демократії, політичну свободу і права людини в Україні

Організація Freedom House, яка випускає річні доповіді про стан свободи і прав людини у світі, оприлюднила також звіт про Україну, повідомляє «Голос Америки». У загальній частині звіту сказано, що Україна продовжує видужувати із стану, пов’язаного з усуненням від влади колишнього президента віктора януковича у 2014 році, а також кризи, пов’язаної з російською окупацією... Подробнее

Украина - ЕС

​Міністри закордонних справ Павло Клімкін та Андерс...

​Міністри закордонних справ Павло Клімкін та Андерс Самуельсен відвідали Маріуполь

31 січня ц.р. Міністри закордонних справ України П.Клімкін та Королівства Данія А.Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м. Маріуполь з метою ознайомлення з безпековою ситуацією на місці на тлі спровокованої росією ескалації бойових дій уздовж усієї лінії дотику. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Особлива увага була приділена необхідності... Подробнее

За рубежом

​Іран визнав факт проведення випробувань балістичних...

​Іран визнав факт проведення випробувань балістичних ракет

Міністр оборони Ірану бригадний генерал Хоссейн Дехган підтвердив факт проведення країною випробувань балістичної ракети. За його словами, випробування пройшли відповідно до національної ракетної програми Ірану, передає його слова турецьке інформагентство... Подробнее

Политика

​москва хочет ввести в Украину «миротворцев» из Беларуси и Казахстана

​москва хочет ввести в Украину «миротворцев» из Беларуси и Казахстана
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Российские политики всегда были циничными подонками. Не исключение и сейчас, когда события под Авдеевкой могут перерасти в широкомасштабные боевые действия. Похоже, что именно этого и...

  • ​Підкилимні розборки в Оппі

    Сьогодні розповіли деякі подробиці підкилимних розборок в Оппоблоці та ймовірного майбутнього розколу цієї партії на два проекти Льовочкіна та Ахметова. Причина розбіжностей, за словами джерела, полягає в наступному. До сих пір обидва олігархи управляли політичним проектом за принципом 50 на 50. Але тепер російські партнери настійно «попросили» Льовочкіна та Ахметова взяти до себе третього партнера - Віктора Медведчука, під контроль якого має перейти 30% Оппоблоку. Відповідно, у теперішніх власників залишиться теж по 30.

  • ​Насправді Україні не варто поспішати з контактами на найвищому рівні зі США

    Це той випадок, коли поспішиш - людей насмішиш. Потрібно дати час і нашому послу в Вашингтоні, і найнятим лобістам роздивитися, розібратися - що і як відбуватиметься нині в Білому Домі; хто ключові гравці, як вони взаємодіють між собою і з президентом Трампом. Потрібно вибудувати коло контактів.

  • ​Загадка фабрики «Рошен»

    Кто, на самом деле, закрывает фабрику «Рошен» в Липецке? Если это делает путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по легализации сепаратистского Лунгадона. путин хорошо помнит эту тайную сделку, когда Порошенко легкомысленно пообещал ему выполнить их общий план по Лунгадону. И сейчас путин уверен, что Порошенко способен заставить украинское общество принять позорные минские соглашения, пока президентская администрация Трампа еще не выработала план позитивной проукраинской политики.

Украина

​О сьомій ранку окупанти здійснили чергову спробу штурму поблизу Авдіївки. Триває бій

​О сьомій ранку окупанти здійснили чергову спробу штурму поблизу Авдіївки. Триває бій
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Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру...

  • ​До четвертої ранку російські окупанти випустили по Авдіївці понад вісімдесят ракет «Град»

    Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними, є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється.

  • ​Мінкульт ухиляється від переговорів у справі НГЖВ й грубо порушує закон

    Міністерство культури України далі продовжує порушувати трудові права журналістів ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», адже досі не висунули своїх представників до примирної комісії. Окрім того, Мінкульт скасував попередні домовленості про зустріч для врегулювання конфліктної ситуації, яка мала відбутися 20 січня. Як повідомила заступник міністра Тамара Мазур, зустріч перенесена за ініціативи директора ДП НГЖВ Андрія Щекуна, в той час директор видавництва про скасування зустрічі дізнався випадково. Медіа-профспілку про скасування зустрічі ніхто не повідомляв.

  • ​Державні мужі і Українська держава

    Ранок 22 січня 2017 року на радіо «Культура» розпочався вітанням радіослухачів з офіційно встановленим святом Дня Соборності України. При мікрофоні вітали Україну ведучий Василь Шандро та старший викладач кафедри культурології Національного університету Києво-Могилянська академія журналістка Лариса Брюховецька.

Правовой акцент

​Суддів так званого Верховного суду терористичної організації «ДНР» судитимуть заочно

​Суддів так званого Верховного суду терористичної організації «ДНР» судитимуть заочно
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Слідчим управлінням прокуратури Донецької області завершені спеціальні досудові розслідування стосовно трьох колишніх українських суддів, які перейшли на бік...

  • ​Прокуратура отримала дозвіл на затримання екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенко

    За клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

  • ​Захисту януковича передано матеріали досудового розслідування по звинуваченню у держзраді

    30 січня 2017 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України захисникам підозрюваного в. януковича повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою останнього у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), пособництві в умисних діях, вчинених представниками влади та службовими особами російської федерації з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України) та пособництві у веденні агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України). Про це під час брифінгу повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, інформує прес-служба ГПУ.

  • ​ГПУ затримала заступника прокурора області при наданні неправомірної вигоди

    Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України спільно з Головним управлінням «К» Служби безпеки України викрито заступника прокурора Кіровоградської області під час надання неправомірної вигоди керівнику однієї з військових прокуратур. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Судебные хроники

​Екс-голову правління банку «Михайлівський» І. Дорошенка взято під варту

​Екс-голову правління банку «Михайлівський» І. Дорошенка взято під варту
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За клопотанням прокуратури міста Києва Дніпровський райсуд столиці змінив запобіжний захід екс-голові правління банку «Михайлівський» І.Дорошенку з домашнього...

Киевские новости

​У столиці затримали двох чоловіків за підозрою у причетності до вбивства на Оболоні

​У столиці затримали двох чоловіків за підозрою у причетності до вбивства на Оболоні
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Під час суперечки із незнайомцями один із них вдарив ножем свого опонента. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Триває слідство, в результаті якого правоохоронці...

  • ​У Києві затримали двох злочинців за пограбування і розбій

    Товариші приїхали у столицю на заробітки. Однак невдовзі їх затримали за вчинення двох злочинів. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, родом зловмисники із Житомирської області. Якось, коли вони йшли до парку поблизу вулиці Єреванської, зустріли жінку. Один зі зловмисників дістав предмет, схожий на пістолет, та, погрожуючи їй, почав вимагати гроші. Однак потерпіла закричала, чим налякала зловмисників. Вони сховали зброю та пішли геть. Про подію жінка відразу повідомила у поліцію.

  • ​У центрі Києва поліція забезпечує правопорядок біля п’яти банківських установ

    Зранку невідомі особи в балаклавах розлили фарбу перед входами та обклеїли фасади п`яти банків. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, сьогодні близько 08:30 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що групи невідомих чоловіків прибули до приміщень банків, розташованих за різними адресами, та намагаються потрапити всередину. Окрім цього, вони розливають фарбу та клеять плакати на стіни фінансових установ.

  • ​Поліцейські Києва вилучили «нелегальні» цигарки

    Цього разу правоохоронці на залізничному вокзалі виявили 2900 пачок цигарок, які хотіли вивезти та продати в Польщі. За попередніми оцінками, вартість товару складає понад 23 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Война в крыму

​Природа сама определила, чей Крым

​Природа сама определила, чей Крым
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Вечером 27 января в Керчи (Крым) местные жители наблюдали в небе необычное свечение – желто-голубые столбы света, как флаг Украины. Фотографии природного явления опубликовал на...

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Ситуація в зоні АТО: загалом зафіксовано 36 обстрілів позицій ЗСУ. Двоє наших військових загинули, шестеро поранено

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