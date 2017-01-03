Конфликты и законы

04.02.2017 20:47Трамп сказав Тимошенко, що не скасовуватиме санкцій проти Росії
Мінюст США подав апеляцію на...
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Дела всемирные
Мінюст США подав апеляцію на рішення судді, яке блокує дію...
Апеляційний суд у США відхилив запит Адміністрації Трампа негайно відновити дію імміграційного указу президента Трампа відносно обмеження в'їзду до США громадянам з семи переважно мусульманських країн, повідомляє «Голос Америки». 9-й окружний апеляційний суд в Сан-Франциско дав обом сторонам термін до вечора понеділка надати свої подальші аргументи. Подробнее
Украина - ЕС
Міжнародний суд в Гаазі призначив дату розгляду позову України проти росії
Міжнародний суд ООН в Гаазі розгляне позов України проти росії з 6 по 9 березня. Така інформація випливає з опублікованого анонсу на сайті МС. У перший день засідань, 6 березня, виступить українська сторона, на наступний день - рф. 8-9 березня той же порядок, повідомляє antiraid.com.ua. Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов щодо росії про порушення міжнародних... Подробнее
За рубежом
Прихильники Асада продовжують порушувати перемир'я в Сирії
Прихильники режиму Башара Асада продовжують порушувати домовленість про перемир'я в різних районах Сирії. За останні два дні в результаті атак сил режиму Асада в Сирії загинули 11 мирних жителів. У Місцевому координаційному комітеті Сирії (LCC) повідомили, що тільки після січневої зустрічі щодо... Подробнее
Политика
Порошенко и второй срок
Информационное пространство Украины периодически заполоняют меседжи от всяких экспертов, что, дескать, Пинчук, Вилкул, Шуфрич и иже с ними, конечно, – гады, как и большинство...
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Порофендум чи реферошенко?
Якщо народний депутат України Борис Тарасюк переконаний у доцільності членства України в НАТО (а це його незмінна позиція), то він не до референдумів щодо членства України в НАТО закликає, а вносить на розгляд парламенту ще у 2014 році проект закону, який визначає набуття членства України в НАТО пріоритетом зовнішньої політики України.
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москва хочет ввести в Украину «миротворцев» из Беларуси и Казахстана
Российские политики всегда были циничными подонками. Не исключение и сейчас, когда события под Авдеевкой могут перерасти в широкомасштабные боевые действия. Похоже, что именно этого и хотят в кремле и российской госдуме. В последние несколько дней российские депутаты стали неприкрыто говорить о необходимости «эффективного разведения конфликтующих сторон на Донбассе». Что они подразумевают под этой формулировкой? Все очень просто - они подразумевают введение миротворцев, которые должны будут встать между конфликтующими сторонами в специально созданном «коридоре безопасности». Это фактически тот же сценарий, что в середине 90-ых москва разыграла в Абхазии. Только в данном случае есть некоторые изменения. Если в Абхазии миротворцы были российские ВДВ, под эгидой СНГ и с мандатом ООН, то в случае на Донбассе кремль решил немного изменить конфигурацию.
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Підкилимні розборки в Оппі
Сьогодні розповіли деякі подробиці підкилимних розборок в Оппоблоці та ймовірного майбутнього розколу цієї партії на два проекти Льовочкіна та Ахметова. Причина розбіжностей, за словами джерела, полягає в наступному. До сих пір обидва олігархи управляли політичним проектом за принципом 50 на 50. Але тепер російські партнери настійно «попросили» Льовочкіна та Ахметова взяти до себе третього партнера - Віктора Медведчука, під контроль якого має перейти 30% Оппоблоку. Відповідно, у теперішніх власників залишиться теж по 30.
Украина
Помощник путина Владислав Сурков потребовал от террористов взятие Авдеевки
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук журналист Артем Фурманюк: «Увы, но похоже на то, что в ближайшее время авдеевское направление ожидает очередное обострение и...
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Алярмик - на передовій інформаційної війни
Новітній супергерой Алярмик: дороговказ для української малечі та біль російських пропагандистів. Як змалечку прищепити патріотизм та виховати повагу до власної історії, до учасників національно-визвольних змагань – про це в Києві, в Українській Інформаційній Службі, розповів відомий громадсько-політичний діяч з Тернополя, автор книг про українського супергероя Алярмика Олег Вітвіцький.
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Голова НМПУ Ігор Чайка: «Ініціатива «Дня» — це спроба поставити необхідні для професії «маркери»
Чималий резонанс під кінець минулого року в медіасфері країни набуло звернення учасників круглого столу в редакції газети «День» разом з однодумцями, які об’єдналися в ініціативу «Українська журналістська платформа». Нагадаємо, цим зверненням ми рішуче підтримали рішення Європарламенту від 23 листопада 2016 року щодо протидії російській пропаганді й висловили нерозуміння позиції керівництва Національної спілки журналістів України, яке вважає за можливе брати участь разом із працівниками російських ЗМІ у спільних проектах (під егідою ОБСЄ), що їх Європарламент відніс до пропагандистських ресурсів, прикриваючись необхідністю пошуку шляхів до «примирення» та «порозуміння», а також — «засудження мови ворожнечі» (більше див. у тексті «Чи є «національний характер» у Національної спілки журналістів?», «День» №230-231 від 16 грудня ц.р.). Власне, сам круглий стіл за участю відомих медійників — Наталії Іщенко, Сергія Моругіна, Ольги Лень, Гліба Головченка, російського журналіста Ігоря Яковенка та колективу газети на чолі з головним редактором Ларисою Івшиною, публікації матеріалів за його результатами і прийняте звернення отримали численні відгуки і коментарі.
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Російські окупанти по усій лінії розмежування застосовують РСЗВ «Град»
Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію, повідомляє на своїй сторінці Фейсбук штаб АТО.
Правовой акцент
У Дніпрі затримано координатора махінацій із нафтопродуктами у злочинній схемі Курченка
На підставі ухвали Приморського райсуду м. Одеси 03 грудня затримано підприємця у м. Дніпро, який організував фіктивне вивезення нафтопродуктів через Одеську область....
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Директора департаменту Нацбанку впіймали на хабарі
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (управління «К») 02.02.2017 під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.
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Посадовців КМДА викрито у розтраті понад 870 тис грн, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт
Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру головному бухгалтеру Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, а також колишньому начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах.
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Як зменшити платіжки за тепло
Корисну інформацію опублікував на своїй сторінці Фейсбук Олександр Трохимець – як зменшити платіжки за тепло споживачам послуг централізованого опалення (для будинків без будинкових лічильників і будинків з будинковими лічильниками). Завдячуючи «Батьківщині», читаймо уважно і качаймо корисні файли.
Судебные хроники
Суд відправив директора департаменту НБУ, затриманого на хабарі, за грати з правом внесення застави
Печерським районним судом м. Києва директору одного із департаментів Національного банку України, якого нещодавно було затримано під час отримання неправомірної...
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На Рівненщини засуджено учасника терористичної організації «ЛНР»
Колегією суддів Рівненського міського суду із врахуванням позиції прокурора засуджено 40-річного жителя Луганщини за участь у терористичній організації. Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) здійснювалось прокуратурою Рівненської області, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
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Засуджений за вчинення низки тяжких злочинів продовжує відбувати покарання в місцях позбавлення волі
Установлено, що чоловік, засуджений за вчинення злочинів, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звернувся з клопотанням про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.
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Екс-голову правління банку «Михайлівський» І. Дорошенка взято під варту
За клопотанням прокуратури міста Києва Дніпровський райсуд столиці змінив запобіжний захід екс-голові правління банку «Михайлівський» І.Дорошенку з домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 160 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передають «Конфлікти і закони».
Киевские новости
На станції метро «Либідська» грабіжник вирвав з рук потерпілої мобільний телефон
Зловмисник побачив жінку, яка зайшла у вагон, тримаючи в руках мобільний телефон. Скориставшись тим, що пасажирка тримала важку сумку, він вихопив телефон і вискочив із вагона. Однак...
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На Оболоні затримали серійного нападника на кредитні установи
Погрожуючи пістолетом, зловмисник відібрав у менеджера 11000 гривень, але втекти йому завадили співробітники Оболонського управління поліції. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні 9-ти аналогічних злочинів, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
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У Києві п’яні посиденьки закінчилися кривавою розправою
Кривавою розправою закінчилися п’яні посиденьки: у Святошинському районі 45-річний киянин вдарив ножем гостю, вважаючи, що це його колишня співмешканка, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва. Керівник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко розповів, що про подію правоохоронцям повідомили медичні працівники. До «швидкої» зателефонував чоловік, який стверджував, що його знайомій потрібна допомога. За кілька хвилин він передзвонив, аби скасувати виклик. Однак за вказаною адресою вже їхали правоохоронці.
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У столиці затримали двох чоловіків за підозрою у причетності до вбивства на Оболоні
Під час суперечки із незнайомцями один із них вдарив ножем свого опонента. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Триває слідство, в результаті якого правоохоронці встановлять, хто із підозрюваних вбивця. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полупанова лежить людина в крові. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кінологічної служби.
Война в крыму
Картина «российского благополучия» в Крыму
«Протестная ностальгия в Крыму: на третий год аннексии крымчане продолжают сравнивать условия жизни до оккупации с российскими реалиями. Обещанное повышение уровня...
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Прокуратурою АРК повідомлено про підозру за фактом державної зради колишньому українському прокурору
Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного досудового розслідування 01.02.2017 повідомлено про підозру колишньому прокурору Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері за фактом державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України.
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Природа сама определила, чей Крым
Вечером 27 января в Керчи (Крым) местные жители наблюдали в небе необычное свечение – желто-голубые столбы света, как флаг Украины. Фотографии природного явления опубликовал на своей странице в Фейсбуке керчанин Сергей Орлов. «Явление наблюдали в течение полутора часов. «Столбы» света стояли, не шелохнувшись, на одних и тех же местах. Фото не подвергались обработке в Фотошопе – фото чистые. Снимки явления сделаны на окраине города, вблизи моря», – написал Сергей Орлов.
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Севастопольцы вернулись в совок. Чем недовольны?
«В Севастополе многочасовые очереди в социальные аптеки: люди стоят по 5 часов или просто разворачиваются и уходят. Оккупанты не провели конкурс по закупке препаратов и сократили число аптек с 1 января 2017 года. Вернулись в совок с очередями — чем недовольны?», - пишет КРЫМский бандеровец.
Ситуація в зоні АТО: російсько-окупаційні війська на всіх напрямках продовжили обстріли наших позицій. Не стала винятком і Авдіївка