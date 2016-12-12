Конфликты и законы

​Freedom House доповіла про стан...

Організація Freedom House, яка випускає річні доповіді про стан свободи і прав людини у світі, оприлюднила також звіт про Україну, повідомляє «Голос Америки». У загальній частині звіту сказано, що Україна продовжує видужувати із стану, пов’язаного з усуненням від влади колишнього президента віктора януковича у 2014 році, а також кризи, пов’язаної з російською окупацією Криму та конфліктом на сході України. Однак неспроможність органів влади у боротьбі з корупцією на високому рівні підірвала популярність уряду і негативно вплинула на хід реформ у різних галузях.