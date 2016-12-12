Конфликты и законы

01.02.2017 16:35Іран визнав факт проведення випробувань балістичних ракет
01.02.2017 16:06Керівник ЄС назвав Дональда Трампа однією із загроз для Європи
01.02.2017 16:35Іран визнав факт проведення випробувань балістичних ракет
01.02.2017 16:06Керівник ЄС назвав Дональда Трампа однією із загроз для Європи
Організація Freedom House, яка випускає річні доповіді про стан свободи і прав людини у світі, оприлюднила також звіт про Україну, повідомляє «Голос Америки». У загальній частині звіту сказано, що Україна продовжує видужувати із стану, пов’язаного з усуненням від влади колишнього президента віктора януковича у 2014 році, а також кризи, пов’язаної з російською окупацією... Подробнее
31 січня ц.р. Міністри закордонних справ України П.Клімкін та Королівства Данія А.Самуельсен у рамках робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Данії в Україну здійснили спільний візит до м. Маріуполь з метою ознайомлення з безпековою ситуацією на місці на тлі спровокованої росією ескалації бойових дій уздовж усієї лінії дотику. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Особлива увага була приділена необхідності... Подробнее
Міністр оборони Ірану бригадний генерал Хоссейн Дехган підтвердив факт проведення країною випробувань балістичної ракети. За його словами, випробування пройшли відповідно до національної ракетної програми Ірану, передає його слова турецьке інформагентство... Подробнее
Российские политики всегда были циничными подонками. Не исключение и сейчас, когда события под Авдеевкой могут перерасти в широкомасштабные боевые действия. Похоже, что именно этого и...
Сьогодні розповіли деякі подробиці підкилимних розборок в Оппоблоці та ймовірного майбутнього розколу цієї партії на два проекти Льовочкіна та Ахметова. Причина розбіжностей, за словами джерела, полягає в наступному. До сих пір обидва олігархи управляли політичним проектом за принципом 50 на 50. Але тепер російські партнери настійно «попросили» Льовочкіна та Ахметова взяти до себе третього партнера - Віктора Медведчука, під контроль якого має перейти 30% Оппоблоку. Відповідно, у теперішніх власників залишиться теж по 30.
Це той випадок, коли поспішиш - людей насмішиш. Потрібно дати час і нашому послу в Вашингтоні, і найнятим лобістам роздивитися, розібратися - що і як відбуватиметься нині в Білому Домі; хто ключові гравці, як вони взаємодіють між собою і з президентом Трампом. Потрібно вибудувати коло контактів.
Кто, на самом деле, закрывает фабрику «Рошен» в Липецке? Если это делает путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по легализации сепаратистского Лунгадона. путин хорошо помнит эту тайную сделку, когда Порошенко легкомысленно пообещал ему выполнить их общий план по Лунгадону. И сейчас путин уверен, что Порошенко способен заставить украинское общество принять позорные минские соглашения, пока президентская администрация Трампа еще не выработала план позитивной проукраинской политики.
Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру...
Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Наразі є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними, є поранені серед місцевого населення. Інформація уточнюється.
Міністерство культури України далі продовжує порушувати трудові права журналістів ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», адже досі не висунули своїх представників до примирної комісії. Окрім того, Мінкульт скасував попередні домовленості про зустріч для врегулювання конфліктної ситуації, яка мала відбутися 20 січня. Як повідомила заступник міністра Тамара Мазур, зустріч перенесена за ініціативи директора ДП НГЖВ Андрія Щекуна, в той час директор видавництва про скасування зустрічі дізнався випадково. Медіа-профспілку про скасування зустрічі ніхто не повідомляв.
Ранок 22 січня 2017 року на радіо «Культура» розпочався вітанням радіослухачів з офіційно встановленим святом Дня Соборності України. При мікрофоні вітали Україну ведучий Василь Шандро та старший викладач кафедри культурології Національного університету Києво-Могилянська академія журналістка Лариса Брюховецька.
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області завершені спеціальні досудові розслідування стосовно трьох колишніх українських суддів, які перейшли на бік...
За клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
30 січня 2017 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України захисникам підозрюваного в. януковича повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою останнього у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), пособництві в умисних діях, вчинених представниками влади та службовими особами російської федерації з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України) та пособництві у веденні агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України). Про це під час брифінгу повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, інформує прес-служба ГПУ.
Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України спільно з Головним управлінням «К» Служби безпеки України викрито заступника прокурора Кіровоградської області під час надання неправомірної вигоди керівнику однієї з військових прокуратур. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
За клопотанням прокуратури міста Києва Дніпровський райсуд столиці змінив запобіжний захід екс-голові правління банку «Михайлівський» І.Дорошенку з домашнього...
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника голови Київської обласної державної адміністрації та начальника управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров’я вказаної облдержадміністрації, в одержанні неправомірної вигоди.
Апеляційний суд міста Києва переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на відмову у відстороненні Михайла Охендовського від посади голови Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на своїй сторінці Фейсбук повідомила, що 28 січня Солом’янським районним судом міста Київ за результатами розгляду клопотань детективів НАБУ, погоджених прокурорами САП, обрано запобіжні заходи службовим особам ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави відповідно Журилу Р.М. - 100 млн грн, Перцеву Ю.О. - 80 млн грн та Мороховцю О.В. - 5 млн грн.
Під час суперечки із незнайомцями один із них вдарив ножем свого опонента. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Триває слідство, в результаті якого правоохоронці...
Товариші приїхали у столицю на заробітки. Однак невдовзі їх затримали за вчинення двох злочинів. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, родом зловмисники із Житомирської області. Якось, коли вони йшли до парку поблизу вулиці Єреванської, зустріли жінку. Один зі зловмисників дістав предмет, схожий на пістолет, та, погрожуючи їй, почав вимагати гроші. Однак потерпіла закричала, чим налякала зловмисників. Вони сховали зброю та пішли геть. Про подію жінка відразу повідомила у поліцію.
Зранку невідомі особи в балаклавах розлили фарбу перед входами та обклеїли фасади п`яти банків. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, сьогодні близько 08:30 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що групи невідомих чоловіків прибули до приміщень банків, розташованих за різними адресами, та намагаються потрапити всередину. Окрім цього, вони розливають фарбу та клеять плакати на стіни фінансових установ.
Цього разу правоохоронці на залізничному вокзалі виявили 2900 пачок цигарок, які хотіли вивезти та продати в Польщі. За попередніми оцінками, вартість товару складає понад 23 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
Вечером 27 января в Керчи (Крым) местные жители наблюдали в небе необычное свечение – желто-голубые столбы света, как флаг Украины. Фотографии природного явления опубликовал на...
«В Севастополе многочасовые очереди в социальные аптеки: люди стоят по 5 часов или просто разворачиваются и уходят. Оккупанты не провели конкурс по закупке препаратов и сократили число аптек с 1 января 2017 года. Вернулись в совок с очередями — чем недовольны?», - пишет КРЫМский бандеровец.
Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою суддів АР Крим та м. Севастополя у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
Сьогодні вдень в Сімферополі затриманий адвокат Микола Полозов, який захищає у суді інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це повідомляє кореспондент Центру інформації про права людини у Криму, передають «Конфлікти і закони».