Конфликты и законы

​На північному заході Пакистану стався...

У прикордонному з Афганістаном місті Парачинар на північному заході Пакистану в результаті теракту на ринку загинули сім людей, більше 60 поранені. Представник МОЗ Пакистану Сабір Хусейн повідомив, що стан багатьох поранених оцінюється як важкий. Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибух, передає... Подробнее