Конфликты и законы

31.12.2016 18:20Генсек ООН Пан Ги Мун покинул свой пост после 10 лет работы
31.12.2016 16:51Передноворічне вітання голови НМПУ Ігоря Чайки
31.12.2016 16:21У Києві поліція охорони присікла новорічні пограбунки
31.12.2016 18:20Генсек ООН Пан Ги Мун покинул свой пост после 10 лет работы
31.12.2016 16:51Передноворічне вітання голови НМПУ Ігоря Чайки
31.12.2016 16:21У Києві поліція охорони присікла новорічні пограбунки
Група американських сенаторів - Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар - у розмові з українськими лідерами у Києві торкнулися питання корупції. Про це, за підсумками візиту в Україну, розповіла «Голосу Америки» сенатор-демократ Емі Клобучар. «Так, ми говорили про це. Ми говорили, що реформи проходять нелегко, що має робитися більше, ми сказали їм... Подробнее
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, у зв’язку з оприлюдненням Остаточного Звіту Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в рф 18 вересня 2016 року МЗС України вчергове привертає увагу до нелегітимності виборів до державної думи федеральних зборів рф, які були проведені на території... Подробнее
Генсек поблагодарил сотрудников ООН, которые собрались, чтобы попрощаться с ним в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Пан Ги Мун встретит Новый год на праздничной церемонии в Нью-Йорке. Новый генсек организации Антониу Гутерриш вступит в должность первого января 2017 года, сообщает інформагентство Анадолу. Антониу Гутерриш будет занимать пост... Подробнее
Обставини, частіш за все, змінюють людей. Тим паче – політиків. І доволі часто люди невдоволені, коли порівнюють політика, що йшов до політичного олімпу, і того, що зараз вже у ВР. Журналісти – теж люди. Проте, більшість з них – не вірили і не вірять політикам, хоча з багатьма з них спілкуються і оцінюють не лише як стратегів, а й як особистостей. І можна зазначити, що багато колись опозиційних політиків наразі суттєво змінили свою точку зору, а також і ставлення як до людей, так і до тих самих журналістів. Тож, коли домовляєшся про інтерв’ю, завжди цікаво: чи не розчарує тебе та чи інша політична особа? І зустріч з Віктором Чумаком, заступником голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції, була саме такою: хотілося зрозуміти, чи змінилась людина, з якою раніше доводилось диспутувати?
Как любой олигарх, президент Украины Порошенко воспринимает высшую власть не как инструмент для решения общенациональных задач, не как историческую миссию, а как свою собственность. При этом он успешно предал и верхи, и низы. И олигархов, с которым сговорился, и своих избирателей, которые ему поверили. Порошенко воспринимает свою президентскую власть как приз, с которым он не собирается расставаться. Вот почему за годы своего правления он сделал все, чтобы «заморозить» все революционны процессы, которые начались на Майдане –реформы, борьбу с коррупцией, рост национального и гражданского достоинства и экономического благосостояния для всех людей. Он все делает наоборот. Все, что мешает укреплению его власти или обогащению, тут же уничтожалось или извращалось. Вот почему он делал все, чтобы затормозить позитивные экономические и политические процессы в стране. Но это удалось ему лишь ценой резкого усиления кризиса в Украине.
Ни в коем случае не хочу сеять панику или нагнетать истерику в связи с происходящими вокруг «Привата» процессами. Но думаю, что нам всем надо озвучить все болезненные вопросы и как можно быстрее найти их решения во избежание возможного коллапса самого большого банка страны (20,5 млн вкладчиков).
Сьогодні, 31 грудня, творча група 58 будинку офіцерів (м. Львів) привітала воїнів-учасників антитерористичної операції на сході країни з Новорічними святами. Щоб підтримати українських...
Так сталось, що наприкінці літа я, не встигнувши вчасно пригальмувати та опинився на посаді голови Незалежної медіа-профспілки України. Ледь не написав «опинився в кріслі», але, по-перше, то занадто пафосно і направду не відповідає дійсності, а в нашому, вибачте, офісі, з якого нас так намагався восени виштовхати перший секретар НСЖУ товариш Томіленко... Хай мене вже громада пробачить, але писати «пан» якось рука одразу німіє. А втім, за посадою воно й гарно звучить, навіть так ностальгійно для декого: товариш перший секретар! Та й поведінковий стиль, здається, відповідний :-) Але ж я не про нинішні партійно-номенклатурні забави колись дружнього до нас НСЖУ, я про крісло - так от, крісла в нас ніякого немає! Жодного. І сидить новоспечений голова (а це ще коли йому підфартить) на звичайнісінькому стільчику.
Національна служба посередництва і примирення зареєструвала колективний трудовий конфлікт між колективом ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» та Міністерством культури України. Цей спір має прецедентний характер, адже офіційно визнано, що стороною, яка має виконати зобов’язання по підвищенню зарплат журналістам та іншим працівникам редакцій, що входять до складу НГЖВ, є Мінкульт, а не адміністрація підприємства. Розпорядження винесли 27 грудня 2016 року.
У Центральному апараті Національної поліції служить офіцер Ружена Леміш, яка, будучи слідчою МВС в Кривому Розі, відібрала бізнес та майно (сім квартир) у криворізького бізнесмена німецького походження Володимира Фролова. Про це повідомили правозахисники з Кривого Рогу Сергій Федько, голова Дніпропетровської обласної організації «Громадянська мережа ОПОРА», Анатолій Руденко, голова правозахисного об’єднання «Наша Правда», Людмила Фролова та журналіст-розслідувач видання «Наша версія» Сергій Новіков, передає Інформагенція УІС.
У середу, 28 грудня, працівниками прокуратури Київської області спільно з громадською організацією «Стоп корупція» у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 2 ст. 239-2...
У п’ятницю, 30 грудня 2016 року, за клопотаннями органу слідства слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави і стосовно другого правоохоронця, підозрюваного у вчиненні в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в м. Києві біля міської лікарні № 17 провокації та спільному із працівниками спецпідрозділу «Беркут» незаконному затриманні 8 активістів громадського руху «Автомайдан», застосуванні до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисному пошкодженні їх автомобілів, а також наступному наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.
У четвер, 29 грудня 2016 року, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 Службою безпеки України спільно зі слідчими Печерського Управління поліції у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ «КСГ Банк» у сумі понад 386 млн грн, проведено одночасні обшуки по 13 адресах приміщень банку, за адресами посадових осіб банку та колишніх власників.
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Обухівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури доведено вину 39-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, який у грудні минулого року, всупереч волі дівчинки...
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сподівається, що найближчим часом суд ухвалить рішення за її позовом проти уряду. Про це позивач заявила сьогодні після чергового судового засідання у справі про скасування Постанови Кабінету Міністрів України № 315 щодо встановлення єдиної ціни на газ, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».
Нагадаємо, що 38-річного чоловіка, який упродовж 8 років у м. Миронівка задовольняв свою статеву пристрасть, періодично вчиняючи розпусні дії стосовно своєї малолітньої дочки 2003 року народження, засуджено до 5 років позбавлення волі. Дії зловмисника кваліфіковано ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.
Рівненський суддя Тимощук вдруге програв суд рівненським журналістам. Цього разу, Апеляційний суд Рівненської області виніс ухвалу, відмовивши у задоволенні апеляційної скарги судді Рівненського міського суду Олександра Тимощука. Таке рішення апеляція винесла 23 грудня 2016 року, повідомили «Конфліктам і законам» у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України.
Напередодні новорічних та різдвяних свят у поліцейському відомстві ведеться активна робота щодо підтримання правопорядку під час проведення цих заходів на території столиці. Вже розгорнуто...
Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, під час відпрацювання території у Дарницькому районі столиці працівники Управління поліції охорони затримали двох крадіїв, які поцупили товар у супермаркеті. Перший інцидент трапився на вулиці Бориспільській, де 37-річний місцевий мешканець вкрав із полиці магазину алкогольний напій. Відразу після скоєння злочину його затримала охорона крамниці, викликавши правоохоронців.
Слідчими прокуратури міста Києва в ході спільної операції з працівниками управління захисту економіки в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України проведено одночасно 40 обшуків, спрямованих на припинення незаконної діяльності гральних закладів, що діяли на території столиці.
13-річні місцеві жителі напали з ножем на служницю та забрали скриньку з пожертвами. За скоєння святотатства парубки нестимуть відповідальність. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на території храму. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко...
У наступному, 2017 році, правозахисники закликають уряд та Верховну Раду зробити «крок назустріч Криму» та змінити законодавство, яке обмежує права людини щодо осіб, які перемістилися або проживають у Криму. Про це заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик під час прес-конференції у Києві.
27 декабря Раздольненский районный «суд» Крыма продлил содержание под стражей украинскому активисту в Крыму Владимиру Балуху до февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы (КПГ), передает podpricelom.com.ua.
Сегодня, 22 декабря, в так называемом «Верховном суде» Крыма состоялось рассмотрение жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Балуха. Активиста доставили в зал суда из СИЗО. Жалобу рассматривал «судья» Борис Балахонов, сообщает crimeahrg.org.
У переддень Нового року російські окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках