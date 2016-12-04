Конфликты и законы

26.01.2017 12:11А де ж карні справи, пане Гройсман?
25.01.2017 22:21Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді. Місто бере в руки вила
25.01.2017 20:01Авіація Асада завдала удару по Східній Гуті: 5 поранених
26.01.2017 12:11А де ж карні справи, пане Гройсман?
25.01.2017 22:21Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді. Місто бере в руки вила
25.01.2017 20:01Авіація Асада завдала удару по Східній Гуті: 5 поранених
Об этом пишет на своей странице Фейсбук Alexandr Kushnar: «Впервые в истории россия в юридическом порядке признана спонсором международного терроризма. Изюминка истории в том, что истцом по делу был контролируемый государством «Алмаз-Антей». Попытка доказать неправомерность санкций обернулась против... Подробнее
У контексті результатів розгляду та ухвалення Резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні» відзначаємо незмінну підтримку Асамблеєю нашої держави та позитивну оцінку нею процесу реалізації в Україні амбітної програми реформ, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Подробнее
Незважаючи на дію режиму припинення вогню, сили режиму Башара Асада продовжують атаки на райони Сирії, підконтрольні збройній опозиції. Черговому удару авіації піддався район Арбін в Східній Гуті, поранені п'ять мирних жителів. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство... Подробнее
Це той випадок, коли поспішиш - людей насмішиш. Потрібно дати час і нашому послу в Вашингтоні, і найнятим лобістам роздивитися, розібратися - що і як відбуватиметься нині в Білому...
Кто, на самом деле, закрывает фабрику «Рошен» в Липецке? Если это делает путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по легализации сепаратистского Лунгадона. путин хорошо помнит эту тайную сделку, когда Порошенко легкомысленно пообещал ему выполнить их общий план по Лунгадону. И сейчас путин уверен, что Порошенко способен заставить украинское общество принять позорные минские соглашения, пока президентская администрация Трампа еще не выработала план позитивной проукраинской политики.
После всех скандалов, взбудораживших Америку, вскрытых консервов кгб, заявлений известных персон США о том, что они убеждены, что информация о причастности россии к хакерским атакам – правдива, и утверждения граждан, вроде конгрессмена Джона Льюиса, что они не считают Трампа законным президентом, поскольку россия помогала ему победить на выборах, становится понятным, что раз кгб так далеко запустило свои щупальца в страны, где демократия – не пустой звук, то что говорить об Украине, где каждый третий политик – завербованный агент кгб, а многие журналисты, за вознаграждение или грант, готовы представлять интересы россии.
Правила пристойності та святковий період потребували певної паузи. Але не висловитися на тему актуальних «миротворчих ініціатив» було би неправильно. Загалом експертна дискусія - це завжди добре. Особливо якщо чесно, глибоко, без ярликів і неспровокованих образ. Так у нас не завжди виходить. Але не все також варто обговорювати публічно. Зокрема, викликає сумнів доцільність публічної дискусії про межі компромісу з російською федерацією.
(або роздуми про те, коли врешті влада зупинить астрономічне зростання тарифів і повернеться обличчям до втомленого народу) Для українців, і особливо мешканців Києва, жовтень і листопад...
Кілька днів тому зателефонував із Крижополя, що на Вінниччині, поет Микола Завальний. Стривожений, зі смутком у голосі. - У нас, - казав приятель, - таке відбувається, їй-право, уже на межі Коліївщини. Народ настільки зненавидів ті реформи, які нібито здійснює влада, словами важко передати навіть і мені… Насправді, це щось подібне до спланованого винищення українців. Ледве стримую людей, бо я тут обраний головою громадської ради. Люд стихійно уже декілька разів намагався перекрити залізницю, я ледве відмовив. Це ж сполучення Півдня держави, насамперед Одеси, з зовнішнім світом.
Сьогодні на засідання комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією Київської облради був запрошений прокурор Київської області для того, щоб доповісти про хід розслідування подій у Княжичах 4 грудня 2016 року.
По моей информации, долг «Нефтегаза» перед «Укргаздобычей» составляет 18 млрд грн. Поясняю - Гройсман и Коболев радикально подняли цену на газ, якобы для инвестирования в собственную добычу. Продает газ «Нефтегаз», который ничего не производит и не добывает. А только собирает деньги и занимается финансовыми операциями. В результате с населения собрали миллиарды, которые не пошли на добычу. А пошли на финансовые схемы «Нефтегаза».
Шановне паство, прошу хвилинку Вашої уваги. На днях зіштовхнувся із дивним юридичним нонсенсом, який суперечить закону та здоровому глузду: Юридична особа ПрАТ...
Трьом особам, причетним до завдання збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у розмірі понад 60 млн доларів США (понад 1,6 млрд грн), й затриманим детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 24-25 січня, повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Національною поліцією виявили у радника голови однієї з районних рад на Харківщині арсенал боєприпасів та російську військову форму. Про це повідомляє прес-центр СБ України.
Генеральною прокуратурою України погоджено клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) громадянина України - лідера так званого «Народного ополчення Донбасу» та так званого «Народного губернатора Донеччини», який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (публічні заклики до зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).
лефортовський районний суд москви продовжив арешт незаконно затриманому в рф журналісту Укрінформу Роману Сущенку ще на три місяці. Про це...
25 січня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала новий позов щодо розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до Господарського суду міста Києва. Про це повідомляє на своїй сторінці ФБ прес-служба САП, повідомляють «Конфлікти і закони».
23 січня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали помічника судді Апеляційного суду Київської області. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Політв’язень режиму Порошенка Віта Заверуха сьогодні покинула стіни Лук’янівської в’язниці. Заставу за Віту заплатив той самий жертводавець, який платив кількамільйонну заставу за Дениса Поліщука (справа вбивства Бузини), однак тоді апеляційна інстанція скасувала можливість застави.
Застосувавши насильство, вони напали на перехожих та відібрали мобільний телефон, годинник і гаманець. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, на місця злочинів невідкладно виїхали...
Подія трапилася в Подільському районі столиці. Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив малолітнього хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього та почав розмову на непристойні теми. Приїхавши на зупинку, чоловік направився за малолітнім до його будинку та зайшов із ним до парадного.
Раніше судимі зловмисники побили чоловіка та відібрали у нього телефон, банківські картки та обручку. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 45-річний місцевий мешканець та повідомив, що біля станції метро «Дорогожичі» його побили і пограбували невідомі.
Оперативники столичного главку спільно з працівниками районного управління поліції затримали трьох молодиків із валізою, в якій вони несли щойно викрадені ліфтові котушки. Розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.
Сьогодні вдень в Сімферополі затриманий адвокат Микола Полозов, який захищає у суді інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це...
Украинский активист Владимир Балух, который в настоящее время находится в СИЗО Симферополя, подвергается давлению. Об этом говорится в сообщении Крымской правозащитной группы, передают «События Крыма». По информации правозащитников, вчера, 23 января, адвокату Балуха удалось встретиться на судебном заседании со своим подзащитным. Адвокат сообщил, что на лице Балуха видны следы физического воздействия.
«Трассу «Таврида» обещают начать строить в феврале. Срок годности одна зима? Зато у проектировщиков трассы на карте Крыма появилось две Алушты — вторая Алушта вместо Ялты. Я уже в предвкушении», - пишет КРЫМский бандеровец. О строительстве трассы «Таврида» сообщил на своей странице в Фейсбуке подконтрольный кремлю депутат так называемого крымского парламента Леонид Бабашов, который и опубликовал эту карту-схему строительства трассы с двумя Алуштами.
«20 января 1991 года на общекрымском референдуме 93,26% жителей Крыма проголосовали за автономию в составе Украины! Никто не вводил войска, никто не отключал телевизионные каналы, никто не пропагандировал ложь про фашизм и ущемления, никто не пытал и не убивал. Люди сделали осознанный свободный выбор без дул автоматов.
Ситуація в зоні АТО: за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів позицій ЗСУ. Одного нашого військового поранено та двох травмовано